Городская общественная палата проверит парк "Дружба"

СЕГОДНЯ 08:46 2019-04-13T08:46:35+03:00

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Общественная палата города Владимира собирается проверить парк "Дружба", а также территорию микрорайона "Вышка". Общественники беспокоются будущей застройки части земель бывшего СПК "Совхоз "Вышка". Ходят слухи, что многоэтажки могут "прихватить" часть лесопарковой зоны "Дружбы", причем известная лыжная трасса имени Прокуророва может исчезнуть.

Общественники просят принять участие в их выездном заседании сотрудников администрации города Владимира, которые на месте смогли бы ответить на все вопросы, касающиеся застройки данного района.

В мэрии согласились принять участие в мероприятии. Точной даты "рейда" пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU