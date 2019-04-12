Сотрудница банка в Юрьев-Польском обманула клиентов на 210 тысяч рублей
Завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летней жительницы Юрьев-Польского района. Женщина обвиняется мошенничестве.
В январе этого года в полицию обратился 54-летний местный житель. Мужчина сообщил, взял потребительский кредит, а к нему - страховку, которую после выплаты долга перед банком ему должны были вернуть.ю Однако, когда весь кредит был погашен в возвращении денег мужчине отказали, сообщив, что страховку он не оформлял вовсе.
Полиция выяснила, что менеджер, который оформляла страхование кредитов, расчетные суммы забирала себе. Следователи собрали доказательства того, что девушка причастна к семи аналогичным преступлениям.
Сумма материального ущерба потерпевшим превысила 210 тысяч рублей. В ходе следствия обвиняемая возместила ущерб.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU