Сотрудница банка в Юрьев-Польском обманула клиентов на 210 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:21 2019-04-12T17:21:43+03:00

Она оформляла страховку на кредит, а деньги забирала себе.

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летней жительницы Юрьев-Польского района. Женщина обвиняется мошенничестве.

В январе этого года в полицию обратился 54-летний местный житель. Мужчина сообщил, взял потребительский кредит, а к нему - страховку, которую после выплаты долга перед банком ему должны были вернуть.ю Однако, когда весь кредит был погашен в возвращении денег мужчине отказали, сообщив, что страховку он не оформлял вовсе.

Полиция выяснила, что менеджер, который оформляла страхование кредитов, расчетные суммы забирала себе. Следователи собрали доказательства того, что девушка причастна к семи аналогичным преступлениям.

Сумма материального ущерба потерпевшим превысила 210 тысяч рублей. В ходе следствия обвиняемая возместила ущерб.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU