2019-04-12T16:45:27+03:00
Общество

Один из мостов на трассе М-7 во Владимирской области с 15 апреля закроют для большегрузов

Конструкция через ручей Майский может не выдержать серьезных нагрузок
Алексей СУХОВ
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предоставлено ФКУ "Упрдор Москва - Нижний Новгород"предоставлено ФКУ "Упрдор Москва - Нижний Новгород"
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С 15 апреля во Владимирской области ограничат движение по мосту через ручей Майский, что расположен на 230 километре федеральной трассы М-7 "Волга". Специалисты ФКУ "Упрдор Москва - Нижний Новгород" обнаружили дефекты в конструктивных элементах моста, из-за чего тот может не выдержать серьезных нагрузок.

В связи с этим максимальная разрешенная скорость движения по мосту – 20 км/ч. Также в целях обеспечения безопасности по мосту запрещено движение большегрузов, масса которых превышает 20 тонн (с грузом и без него) и нагрузкой на ось более 8 тонн.

Перед искусственным сооружением выставлены информационные щиты и соответствующие дорожные знаки. Ограничения будут действовать до момента устранения дефектов. Конкретные сроки пока не называются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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