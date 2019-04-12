Владимирцев приглашают послушать стихи о любви
17 апреля в 17:30 во Владимирской областной научной библиотеке состоится двенадцатая поэтическая гостиная «Итак, любовь. Она ли не воспета…».
На протяжении всей гостиной будут говорить о любви, читать любовную лирику, погружаясь в самое захватывающее человеческое чувство.
Прозвучат стихи Николая Рубцова, Олега Чухонцева, Юрия Кузнецова, Александра Тихомирова, Алексея Королева, Игоря Северянина, Надежды Тэффи и многих, многих других…
На гостиной выступают: член Союза писателей России, поэт Забабашкин, председатель Союза российских писателей, поэт Кантов, доктор филологических наук, профессор, Заслуженный деятель искусств Республики Дагестан Малыгин, член Союза писателей России, поэтесса Постоева, шеф-редактор службы информационных программ ГТРК «Владимир» Скорбилин, член Союза писателей России, поэт Улитин, Заслуженная артистка РФ Хрулёва.
Вход - свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU