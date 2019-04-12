2019-04-12T14:46:57+03:00
Звезды

Владимирцев приглашают послушать стихи о любви

В научной библиотеке пройдет 12-я поэтическая гостиная
Алексей СУХОВ
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17 апреля в 17:30 во Владимирской областной научной библиотеке состоится двенадцатая поэтическая гостиная «Итак, любовь. Она ли не воспета…».

На протяжении всей гостиной будут говорить о любви, читать любовную лирику, погружаясь в самое захватывающее человеческое чувство.

Прозвучат стихи Николая Рубцова, Олега Чухонцева, Юрия Кузнецова, Александра Тихомирова, Алексея Королева, Игоря Северянина, Надежды Тэффи и многих, многих других…

На гостиной выступают: член Союза писателей России, поэт Забабашкин, председатель Союза российских писателей, поэт Кантов, доктор филологических наук, профессор, Заслуженный деятель искусств Республики Дагестан Малыгин, член Союза писателей России, поэтесса Постоева, шеф-редактор службы информационных программ ГТРК «Владимир» Скорбилин, член Союза писателей России, поэт Улитин, Заслуженная артистка РФ Хрулёва.

Вход - свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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