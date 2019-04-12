2019-04-12T14:33:23+03:00
Звезды

Победитель "классического евровидения" даст три концерта во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике

Пианист-вундеркинд Иван Бессонов выступит во Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном
Алексей СУХОВ
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Иван Бессонов - новое имя российской классической сцены! Ему всего 17, но он уже зрелый пианист и композитор.

Иван родился в Санкт-Петербурге, в музыкальной семье. Одаренный ребенок быстро стал постоянным участником разнообразных конкурсов и фестивалей. В течение 6 лет Бессонов завоевывал Гран-при ежегодного конкурса «Кикины палаты» в Петербурге. В 2015 году пианист дебютировал в кинематографе: Иван написал музыку для картины режиссера Виктора Косаковского «Ветрянка» («Varicella»).

В 2018 году на конкурсе юных музыкантов «Евровидение» в Эдинбурге Иван Бессонов стал бесспорным победителем, исполнив Первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром.

18 апреля музыкант даст концерт в "Палатах" (цена 250-300 руб.), 19 апреля - в Музее Хрусталя (цена - 150-250 руб.), а 20 апреля - в суздальском Кремле (цена - 250-300 руб).

Иван Бессонов исполнит произведения Баха, Шумана, Шопена и Рахманинова

ИСТОЧНИК KP.RU

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