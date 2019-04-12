2019-04-12T14:31:25+03:00
Общество

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» благодаря сотрудничеству со специализированным агентством вернул 83 млн рублей долгов

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Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги работы с ООО «Агентство Региональная организация по сбору долгов». Специализированной компании была передана информация о 10 000 клиентах, физических лицах, объем неплатежей которых превышал 451 млн рублей. Из этой суммы агентством за 12 месяцев было взыскано за потребленные энергоресурсы 82,8 млн рублей.

Агентству в работу передается информация о физических лицах, чьи неплатежи превышают 6 месяцев и более. В соответствии с законодательством таким клиентам Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» в течение 30 дней направляет извещение по почте с уведомлением, в котором указывается информация о размере долга и о привлечении для его взыскания специализированного агентства.

По оперативной информации на 1 апреля 2019 года общий размер задолженности физических лиц за электрическую энергию перед Владимирским филиалом составляет более 374 млн рублей, за тепловую энергию – свыше 652 млн рублей. «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, компания всегда готова индивидуально подходить к каждому случаю неоплаты энергоресурсов, особенно если это связано со сложным семейным и материальным положением. Для урегулирования проблемы клиент может обратиться в любое отделение компании для составления заявления о предоставлении рассрочки, после этого будет принято решение о возможности реструктуризации задолженности, и составлен план-график ее погашения.

Компания «Агентство Региональная организация по сбору долгов» внесена в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. Она специализируется на работе с долгами в сфере ЖКХ и в своей деятельности жестко придерживается требований действующего законодательства. А именно, Федерального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

ИСТОЧНИК KP.RU

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