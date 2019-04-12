В Суздале откроется выставка старинных предметов, украшенных бисером

СЕГОДНЯ 14:24 2019-04-12T14:24:04+03:00

Изменить размер текста: A A

С 18 апреля в Суздале, в музейном комплексе «Спасо-Евфимиев монастырь» будет работать выставка произведений декоративно-прикладного искусства. Представленные на ней 11 бытовых предметов XIX – начала XX века из коллекции ВСМЗ украшают бисерные узоры.

На выставке представлены два мужских бумажника с изображениями охотников и сцен крестьянских гуляний, женские кошельки с цветами и гирляндами, украшенные бисером чехлы для гусиного пера и чубука курительной трубки, обвязанные бисером футляр для часов в виде туфельки и деревянная игольница-грибочек.

Все эти предметы бытовали в купеческой и мещанской среде. Футляр для записной книжки происходит из семьи начальницы Владимирской женской гимназии Ромейковой. Небольшая декоративная подушка с вышитым узором – из семьи помещиков Алябьевых. Самый поздний экспонат – кошелек с черно-белым стилизованным цветком на синем фоне – был выполнен на заказ в суздальском Покровском монастыре в 1911 или 1912 году.

Цена единого билета - 200-400 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU