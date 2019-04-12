2019-04-12T14:23:57+03:00
Происшествия

Владимирскую топливную компанию подозревают в уклонении от уплаты 10 миллионов рублей налогами

Следственный комитет возбудил уголовное дело
Артём Черепанов
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Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении фирмы ООО "Регионнефтегаз". Компанию подозревают в уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, в втором квартале 2018 года фирма для получения вычета НДС направила в налоговую службу декларацию с ложными данными. Для этого топливная компания создала фиктивный документооборот с фирмой, не занимающееся поставками топлива в Северной Осетии.

По оценке налоговой службы, государству причинен ущерб в 10 миллионов рублей (с учетом штрафов и пени).

Финансовая проверка предприятия продолжается. Следствие не исключает, что сумма налоговой недоимки вырастет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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