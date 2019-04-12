В рамках III Танеевского фестиваля во Владимире будут проходить мастер-классы российских музыкантов
В афише фестиваля – симфонические и камерные концерты, спектакли, а также просветительская программа «Народная консерватория».
13 апреля в рамках фестиваля в зале Центра классической музыки Владимир Контарев – известный музыкант, дирижер и педагог, профессор Московской государственной консерватории, художественный руководитель хоровой капеллы «Ярославия» – проведёт мастер-класс по работе с хором.
Вход на мастер-класс – свободный, приглашаются педагоги, учащиеся музыкальных и общеобразовательных школ, студенты и преподаватели средних и высших учебных заведений.
Вечером того же дня хоровая капелла «Ярославия» под управлением Владимира Контарева, которая неоднократно выступала творческим партнером Центра классической музыки в различных проектах, даст концерт в Зале классической музыки.
В её исполнении прозвучат 12 хоров Сергея Танеева на стихи Якова Полонского, а в завершении концерта к капелле присоединится Владимирский камерный хор под управлением Татьяны Гринь.
ИСТОЧНИК KP.RU