В рамках III Танеевского фестиваля во Владимире будут проходить мастер-классы российских музыкантов

СЕГОДНЯ 14:09 2019-04-12T14:09:19+03:00

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В афише фестиваля – симфонические и камерные концерты, спектакли, а также просветительская программа «Народная консерватория».

13 апреля в рамках фестиваля в зале Центра классической музыки Владимир Контарев – известный музыкант, дирижер и педагог, профессор Московской государственной консерватории, художественный руководитель хоровой капеллы «Ярославия» – проведёт мастер-класс по работе с хором.

Вход на мастер-класс – свободный, приглашаются педагоги, учащиеся музыкальных и общеобразовательных школ, студенты и преподаватели средних и высших учебных заведений.

Вечером того же дня хоровая капелла «Ярославия» под управлением Владимира Контарева, которая неоднократно выступала творческим партнером Центра классической музыки в различных проектах, даст концерт в Зале классической музыки.

В её исполнении прозвучат 12 хоров Сергея Танеева на стихи Якова Полонского, а в завершении концерта к капелле присоединится Владимирский камерный хор под управлением Татьяны Гринь.

ИСТОЧНИК KP.RU