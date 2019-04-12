2019-04-12T13:56:26+03:00
Общество

Во Владимире открывается Международный театральный фестиваль

Торжественное открытие состоится 14 апреля
Алексей СУХОВ
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14 апреля во Владимирском академическом областном драматическом театре состоится торжественное открытие I фестиваля Международного театрального фестивального Союза «Театр. Территория единения», который будет проходить по 20 апреля включительно.

В фестивале участвуют театры Армении, Беларуси, Германии, Казахстана, Киргизии, Молдавии и России. В программе, кроме показа спектаклей, – научно-практическая конференция с участием ведущих экспертов в области театрального дела стран-участниц форума.

Учредителями Союза стали руководители театральных фестивалей России, Армении, Беларуси, Киргизии и Молдавии. Председателем правления избран директор Владимирского академического театра драмы Борис Гунин.

Главной целью фестиваля является расширение международных связей и укрепление единого театрального пространства стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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