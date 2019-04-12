Владимирцы завоевали 6 медалей на чемпионате и первенстве Европы по тхэквондо ИТФ

СЕГОДНЯ 13:49 2019-04-12T13:49:37+03:00

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Пять спортсменов, представлявших Владимирскую область в составе сборной России на чемпионате и первенстве Европы по тхэквондо ИТФ в итальянском городе Римини с 1 по 8 апреля, завоевали на соревнованиях 4 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали.

Сергей Аракелян (весовая категория «71 кг») и Тимур Ахыев (весовая категория «52 кг»), выступавшие на чемпионате, выиграли первое и третье места соответственно в дисциплине «Спарринг». По итогам турнира спортсмены отобрались на чемпионат мира по тхэквондо ИТФ, который пройдет летом.

Дмитрий Леер (весовая категория «41 кг») стал лучшим в спарринге на первенстве Европы по тхэквондо ИТФ среди юниоров 14-17 лет.

Еще два «золота» и «серебро» на первенстве завоевали Иван Груздев и Иван Матвеев, выступавшие в группе юношей 11-13 лет. Груздев занял первое место в весовой категории «40 кг» в дисциплине «Спарринг». Матвеев оказался лучшим в спарринге в весовой категории «45 кг», а также выиграл бронзовую награду в дисциплине «Формальный комплекс».

ИСТОЧНИК KP.RU