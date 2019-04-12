2019-04-12T13:31:03+03:00
Общество

Владимирский «Единый расчетно-инфорационный центр» переехал

Теперь учреждение базируется на Крайнова
Ольга МАКАРОВА
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..Фото: Ольга МАКАРОВА
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Единый расчетно-информационный центр Владимирской области переехал, Теперь получить услуги можно по адресу город .Владимир, ул. Крайнова, 4.

Свои двери Центр откроет 15 апреля.

Подробности можно узнать по телефону «горячей линии» 8 (800) 234-59-33, а также по городскому телефону ООО «ЕРИЦ Владимирской области» (4922) 44-45-22. Отметим, они остались прежними и работают в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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