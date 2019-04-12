2019-04-12T12:48:12+03:00
Общество

Председатель комитет экономического развития Владимирской области ушел в отставку

Владимир Ольхов покинул свой пост
Сергей МОРКОВКИН
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12 апреля распоряжением губернатора Владимирской области от должности председателя комитета экономического развития освобожден Владимир Ольхов.

Пресс-служба администрации области сообщает, что Владимир Ольхов принял решение уйти в отставку самостоятельно. Служебный контракт с ним расторгнут. Преемник Ольхова на посту главы комитета не называется.

Владимир Ольхов был назначен главой комитета экономического развития региона 28 августа 2017 года. Ранее он возглавлял Управление федеральной почтовой связи Владимирской области - филиал ФГУП "Почта России".

ИСТОЧНИК KP.RU

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