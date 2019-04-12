Во Владимире назначили нового городского прокурора

СЕГОДНЯ 12:13 2019-04-12T12:14:56+03:00

Изменить размер текста: A A

11 апреля приказом Генерального прокурора РФ № 355-к на должность прокурора города Владимира назначен советник юстиции Алексей Грошенков. В региональный центр он перебрался из Коврова, где также был городским прокурором. Предыдущий глава Владимирской городской прокуратуры Илья Копытин после инцидента с расследованием Следкома был переведен на работу в прокуратуру Владимирской области.

Алексей Грошенков родился в 1979 году, окончил юрфак ВлГУ. В прокуратуре работает с 2002 года, начинал карьерный путь в должности старшего следователя прокуратуры Судогодской прокуратуры. Работал в Суздальском и Ковровском районах. В 2017 году награжден знаком "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации". Женат, воспитывает дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU