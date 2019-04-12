Двое владимирцев получили по восемь лет за распространение наркотиков

СЕГОДНЯ 11:42 2019-04-12T11:42:47+03:00

Они уже раньше сидели за похожие преступления

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Во Владимире вынесли приговор двоим ранее судимым мужчинам за распространие наркотиков. Их поймали в ноябре 2018 года на очередной закладке синтетических препаратов.

Как сообщает областная прокуратура, двое владимирцев решили заняться распространением "синтетики" в конце октября 2018 года. В интернете они нашли оператора, который координировал их работу. Сама же пара приобретали наркотики, делали "закладки" и информировали "оператора" о месте их нахождения. 26 ноября 2018 года они в очередной раз сделали тайники с наркотиками в Ленинском районе города Владимира (общей массой 8,7 грамма). Оставшиеся наркотики они оставили при себе, надеясь спрятать позже. Но тут их и остановили полицейские. Наркотики изъяли, а самих мужчин отдали под суд.

В итоге, одному дали 8,5 лет, второму - 8 лет исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU