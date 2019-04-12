Владимирцы требуют снести третий этаж магазина, загородивший им свет
Его надстроили совсем недавно
Изменить размер текста:
Двое жителей дома № 16 на улице Безыменского обратились во Фрунзенский районный суд города Владимира с иском о сносе самовольно возведенного третьего этажа магазина, примыкающего к их панельке. Владельцы квартир заявляют, что надстройка перегородила им свет. Кроме того, при строительстве третьего этажа магазина были испорчены стены жилого дома. Работы проводились самовольно, без согласования с собственниками квартир.
Сейчас на третьем этаже снимают помещения магазины двух крупных федеральных сетей. Их представители также привлечены к участию в деле в качестве третьих лиц.
Рассмотрение иска состоится 15 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU