2019-04-12T11:27:34+03:00
Общество

Владимирцы требуют снести третий этаж магазина, загородивший им свет

Его надстроили совсем недавно
Артём Черепанов
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Двое жителей дома № 16 на улице Безыменского обратились во Фрунзенский районный суд города Владимира с иском о сносе самовольно возведенного третьего этажа магазина, примыкающего к их панельке. Владельцы квартир заявляют, что надстройка перегородила им свет. Кроме того, при строительстве третьего этажа магазина были испорчены стены жилого дома. Работы проводились самовольно, без согласования с собственниками квартир.

Сейчас на третьем этаже снимают помещения магазины двух крупных федеральных сетей. Их представители также привлечены к участию в деле в качестве третьих лиц.

Рассмотрение иска состоится 15 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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