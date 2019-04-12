Двое владимирцев стали лучшими сантехниками России

СЕГОДНЯ 10:47 2019-04-12T10:47:23+03:00

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В Челябинске завершился чемпионат "Лучший сантехник. Кубок России". В нем приняли участие 10 лучших сантехнических бригад со всей страны. И лучшими признали команду из Владимира.

Помимо теоретической части, где команды должны были показать свои знания в профессии, был и практический блок. Участникам нужно было продемонстрировать свои знания технологий "умного дома". За 20 минут они модернизировали действующую систему отопления. Сначала они подключили теплый пол, а затем контроллер, чтобы им можно было управлять с помощью мобильного телефона.

Лидерами чемпионата в результате стали сантехники Алексей Потягалов и Андрей Мичурин из Владимира, которые увезли с собой 300 тысяч рублей. Приз им вручила известная певица и ведущая конкурса Анна Семенович. Она рассказала, что недавно у нее дома прорвало трубу, и ей пришлось вызывать мастера. Поэтому она считает, что труд сантехников нельзя недооценивать.

ИСТОЧНИК KP.RU