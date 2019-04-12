Во Владимире водитель, сбивший школьника, скрылся с места ДТП
Госавтоинспекторы просят свидетелей откликнуться
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Около 8.20 утра, сообщает Госавтоинспекция Владимирской области, на улице балакирева около дома №30 на "зебре" сбили ребенка. Четырнадцатилетний мальчик переходил дорогу по пути в школу. Прямо на пешеходном переходе его сбила неустановленная машина.
С места происшествия виновник ДТП скрылся. Сотрудники ГИБДД просят свидетелей происшествия откликнуться.
К счастью, мальчик сильно не пострадал. Ему оказали помощь на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU