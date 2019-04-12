2019-04-12T10:10:44+03:00
Общество

Во Владимире дождь со снегом будет идти до вечера субботы

Да и в воскресенье синоптики не обещают хорошей погоды
Алексей СУХОВ
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Не успели владимирцы порадоваться хорошей погоде, как зима вновь напомнила о себе. 12 апреля утром повалил сильный снег. Позже он сменился дождем.

Синоптики уверяют, что столь плохая погода продлится вплоть до вечера субботы. 13 апреля вновь пойдет снег с дождем. А столбик термометра не будет подниматься выше +5 градусов. Осадки прекратят лишь во второй половине дня. Однако глобального потепления ждать не стоит. Синоптики уверяют, что днем 14 апреля, несмотря на солнечную погоду, прогреется лишь до +7 градусов.

А окончательное потепление пока планируется лишь в следующие выходные. Так что запаситесь терпением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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