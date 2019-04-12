В Покрове женщина стащила у знакомого телефон, пока была в гостях

СЕГОДНЯ 10:01 2019-04-12T10:01:50+03:00

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В Покрове поймали женщину, укравшую сотовый телефон, сообщают в пресс-службе областной полиции.

В конце марта в полицию Петушинского района обратился мужчина, заявив о пропаже у него мобильного телефона стоимостью 8 000 рублей. Полицейские через некоторое время пришли к выводу, что телефон, скорее всего, похитила 33-летняя знакомая мужчины, которая как раз в тот день была у того в гостях. Вскоре ее задержали во время попытки продажи похищенного мобильника.

В отношении ранее судимой местной жительницы возбуждено уголовное дело. За кражу ей может грозить до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU