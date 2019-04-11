Владимирские спасатели не прогнозируют большого разлива
11 апреля прошла авиаразведка территории области на вертолёте «Ми-8». Маршрут следования охватил территории Юрьев-Польского, Александровского, Петушинского, Собинского, Судогодского и Суздальского районов.
Сотрудники областного управления МЧС констатировали, что гидрологическая обстановка в регионе в норме, все реки освободились ото льда, лёд наблюдается на водохранилищах и закрытых водоёмах. Половодье хоть и вступило в активную фазу, не имеет пока интенсивного характера развития. Пик половодья ещё впереди, однако, больших разливов едва ли можно ожидать.
Был проведён мониторинг и пожарной обстановки. Очагов пожаров и палов травы не зафиксировано.
ИСТОЧНИК KP.RU