2019-04-11T19:06:43+03:00
Общество

Владимирские спасатели не прогнозируют большого разлива

Сейчас половодье вступило в активную фазу
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено ГУ МЧС по Владимирской областифото предоставлено ГУ МЧС по Владимирской области
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11 апреля прошла авиаразведка территории области на вертолёте «Ми-8». Маршрут следования охватил территории Юрьев-Польского, Александровского, Петушинского, Собинского, Судогодского и Суздальского районов.

Сотрудники областного управления МЧС констатировали, что гидрологическая обстановка в регионе в норме, все реки освободились ото льда, лёд наблюдается на водохранилищах и закрытых водоёмах. Половодье хоть и вступило в активную фазу, не имеет пока интенсивного характера развития. Пик половодья ещё впереди, однако, больших разливов едва ли можно ожидать.

Был проведён мониторинг и пожарной обстановки. Очагов пожаров и палов травы не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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