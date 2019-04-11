2019-04-11T18:57:28+03:00
Общество

Со следующей недели начнется ремонт подъезда к Владимиру

Водителей просят отнестись к перекрытию с пониманием
Алексей СУХОВ
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Упрдор Москва – Нижний Новгород сообщает, что 15 апреля начнутся ремонтные работы на участке с 0 по 18 км федеральной трассы М-7, подъезд к Владимиру.

К концу октября дорожники заменят 18 км изношенного покрытия, укрепят обочины, отремонтируют систему водоотвода, обустроят посадочные площадки. В населенных пунктах вдоль федеральной трассы будут обновлены тротуары. На участке появятся новые дорожные знаки, разметка и сигнальные столбики. Будут восстановлены и приведены к единообразию автобусные остановки.

Ремонт будет проводиться «захватками» на разных отрезках автодороги. В местах производства работ возможны локальные ограничения движения и сужение проезжей части. При необходимости дорожники будут регулировать транспортные потоки. Максимальная скорость на участке – 40 км/ч.

Напомним, аналогичный ремонт участка с 19 по 29 км этой же дороги был выполнен в 2018 году.

По подсчетам специалистов, средняя интенсивность движения по этому участку М-7 превышает 12 тысяч автомобилей в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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