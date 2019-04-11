2019-04-11T18:53:15+03:00
Общество

Через два года власти Владимирской области обещают полностью решить вопрос с ясельными группами

В этом году построят два детских сада
Алексей СУХОВ
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В области продолжается работа по ликвидации очереди в ясли. В этом году планируется построить 2 детских сада на 108 мест каждый в посёлке Боголюбово и селе Сновицы Суздальского района. В них будут открыты 216 мест, из которых 108 мест – ясельные.

С 2019 по 2021 год наша область ежегодно будет получать по 144,5 млн рублей на создание мест в детских садах для детей в возрасте до 3 лет.

Во Владимире планируется строительство: в 2019 году – четырёх яслей по 50 мест каждый, в 2020 году – детского сада на 115 мест и 2 яслей по 50 мест каждый, в 2021 году – 2 детских садов на 108 мест каждый. К концу 2021 года в детских садах города будет дополнительно создано 847 мест.

Во всех районах области, кроме Владимира и Суздальского района, вопрос с устройством детей в возрасте от 1 года до 7 лет в детские сады уже решён полностью. Актуальный спрос в устройстве малышей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в детские сады составляет 263 человека.

Очередь в ясли исчезнут к концу 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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