2019-04-11T17:49:30+03:00
Общество

Через 6 лет во Владимирской области в нормативное состояние приведут половину дорог

Для этого понадобится отремонтировать 480 километров
Вероника ПАНИНА
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На этой неделе во Владимире прошло совещание по вопросам реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в котором по видеосвязи принял участие министр транспорта России Евгений Дитрих. На совещании обсудили синхронизацию областных проектов ремонта дорог с федеральными, в том числе с нацпроектом «Безопасность дорожного движения».

Участники совещания обсудили планы на 6 лет вперед. К 2024 году во Владимирской области 51% дорог должен быть доведен до состояния, соответствующего нормативным требованиям. Для этого нужно отремонтировать и привести в приличный вид 480 километров дорог, которые сейчас нормативам не соответствуют. Но даже после этого количество «правильных» дорог в регионе едва превысит половину.

Ожидается, что на ремонт и реконструкцию региональных дорог из федерального бюджета с 2019 по 2024 год будет направлено более 3,5 млрд рублей. Консолидированный бюджет Владимирской области на софинансирование мероприятий за 6 лет направит почти 2,5 млрд рублей.

Во Владимире и владимирской городской агломерации, в которую входят Камешково, Лакинск, Радужный, Собинка, Судогда, Суздаль, Юрьев-Польский и посёлок Ставрово, ситуация оптимистичнее - там через 6 лет соответствующими нормативным требованиям будет 85,3 процента дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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