Александровское предприятие задолжало сотрудникам 400 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:30 2019-04-11T17:30:15+03:00

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Александровская городская прокуратура провела проверку в ООО "Карьероуправление".

Она выявила, что с июля по октябрь прошлого года руководство предприятие, имея достаточно денег на счетах, не платило зарплату работникам. Всего ООО "Карьероуправление" задолжало семерым сотрудникам 400 тысяч рублей. При этом деньги со счетов руководство тратило по своему усмотрению, например, на хозяйственные нужды предприятия.

После того, как городской прокурор отправил материалы проверки правоохранителям, в отношении генерального директора предприятия возбудили уголовное дело по статье "Полная невыплата заработной платы свыше 2 месяцев"

ИСТОЧНИК KP.RU