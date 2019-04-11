2019-04-11T17:30:15+03:00
Общество

Александровское предприятие задолжало сотрудникам 400 тысяч рублей

Это выяснилось после прокурорской проверки
Ольга МАКАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Александровская городская прокуратура провела проверку в ООО "Карьероуправление".

Она выявила, что с июля по октябрь прошлого года руководство предприятие, имея достаточно денег на счетах, не платило зарплату работникам. Всего ООО "Карьероуправление" задолжало семерым сотрудникам 400 тысяч рублей. При этом деньги со счетов руководство тратило по своему усмотрению, например, на хозяйственные нужды предприятия.

После того, как городской прокурор отправил материалы проверки правоохранителям, в отношении генерального директора предприятия возбудили уголовное дело по статье "Полная невыплата заработной платы свыше 2 месяцев"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Антон Беляков возвращается во владимирскую политику
Владимирские спасатели не прогнозируют большого разлива
Со следующей недели начнется ремонт подъезда к Владимиру
Через два года власти Владимирской области обещают полностью решить вопрос с ясельными группами
Через 6 лет во Владимирской области в нормативное состояние приведут половину дорог
16-летний гусевчанин избил соседа за игру на гитаре
Во Владимире пройдет первенство России по тяжелой атлетике
Главврач Владимирской больницы скорой медицинской помощи стал заслуженным работником здравоохранения России
Юные артисты из Бавленской школы искусств стали лауреатами фольклорно-этнографического конкурса
На строительство ФАПов и ремонт сельских амбулаторий Владимирской области направят более 1 миллиарда рублей
Владимирцев приглашаю окунуться в "Мир живописи"
Во Владимирской области четырех человек покусали клещи
Александров может войти в Золотое кольцо России
На железной дороге под Владимиром задержали мужчину с партией наркотиков
12 апреля во Владимире стартует Танеевский фестиваль
Александровские полицейские задержали двух продавцов героина
Во Владимире хулиганы бросали в машины цветочные горшки
В муромских аптеках продавалось запрещенное лекарство
Бывший вице-губернатор Владимирской области стал директором одного из крупнейших заводов Башкирии