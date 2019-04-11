16-летний гусевчанин избил соседа за игру на гитаре

СЕГОДНЯ 16:04 2019-04-11T16:04:37+03:00

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Криминальная слава Гусь-Хрустального известна давно. Даже операции по декриминализации города проводились. Однако там до сих пор происходят вопиющие истории.

Об одной из таких сообщает Следственный комитет РФ по Владимирской области. Следователи как раз возбудили уголовное дело по данной истории. По статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" подозревают 16-летнего парня. По версии следствия, подросток до этого несколько раз ссорился с 27-летним соседом по дому. А в середине августа 2018 года он пьяным придрался к тому за то, что мужчина якобы во дворе громко играет на гитаре. Дело дошло до серьезной драки. Мужчину в итоге увезли в больницу.

Подросток воспитывается в неполной семье, является учащимся колледжа, ранее судим, состоит на учетах органов системы профилактики и врача-специалиста по поводу "расстройства поведения".

ИСТОЧНИК KP.RU