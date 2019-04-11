2019-04-11T14:59:49+03:00
Спорт

Во Владимире пройдет первенство России по тяжелой атлетике

Соревнования станут отборочным на первенство Европы по тяжелой атлетике среди юниоров
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок до 24 лет пройдет во Владимире в «СШОР по тяжелой атлетике имени П.В. Кузнецова» с 16 по 21 апреля.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 250 спортсменов из 50 регионов России. За Владимирскую область выступят 13 человек: восемь юношей и пять девушек. Среди них Наталья Щеголева (весовая категория «87 кг»), Ирина Фурдик (весовая категория «55 кг»), Светлана Кокунова (весовая категория «59 кг»), Анастасия Васильева (весовая категория «64 кг»), Юлиана Опекунова (весовая категория «76 кг»), Сергей Дорофеев (весовая категория «61 кг»), Арсений Спицын (весовая категория «109+ кг») и Азат Афян (весовая категория «96 кг»).

Турнир проводится в 10 весовых категориях. Для юношей предусмотрены категории от 55 кг до свыше 109 кг, для девушек – от 45 кг до свыше 87 кг.

Соревнования станут отборочным на первенство Европы по тяжелой атлетике среди юниоров, которое пройдет летом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Антон Беляков возвращается во владимирскую политику
Владимирские спасатели не прогнозируют большого разлива
Со следующей недели начнется ремонт подъезда к Владимиру
Через два года власти Владимирской области обещают полностью решить вопрос с ясельными группами
Через 6 лет во Владимирской области в нормативное состояние приведут половину дорог
Александровское предприятие задолжало сотрудникам 400 тысяч рублей
16-летний гусевчанин избил соседа за игру на гитаре
Главврач Владимирской больницы скорой медицинской помощи стал заслуженным работником здравоохранения России
Юные артисты из Бавленской школы искусств стали лауреатами фольклорно-этнографического конкурса
На строительство ФАПов и ремонт сельских амбулаторий Владимирской области направят более 1 миллиарда рублей
Владимирцев приглашаю окунуться в "Мир живописи"
Во Владимирской области четырех человек покусали клещи
Александров может войти в Золотое кольцо России
На железной дороге под Владимиром задержали мужчину с партией наркотиков
12 апреля во Владимире стартует Танеевский фестиваль
Александровские полицейские задержали двух продавцов героина
Во Владимире хулиганы бросали в машины цветочные горшки
В муромских аптеках продавалось запрещенное лекарство
Бывший вице-губернатор Владимирской области стал директором одного из крупнейших заводов Башкирии