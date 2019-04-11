Во Владимире пройдет первенство России по тяжелой атлетике

СЕГОДНЯ 14:59 2019-04-11T14:59:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок до 24 лет пройдет во Владимире в «СШОР по тяжелой атлетике имени П.В. Кузнецова» с 16 по 21 апреля.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 250 спортсменов из 50 регионов России. За Владимирскую область выступят 13 человек: восемь юношей и пять девушек. Среди них Наталья Щеголева (весовая категория «87 кг»), Ирина Фурдик (весовая категория «55 кг»), Светлана Кокунова (весовая категория «59 кг»), Анастасия Васильева (весовая категория «64 кг»), Юлиана Опекунова (весовая категория «76 кг»), Сергей Дорофеев (весовая категория «61 кг»), Арсений Спицын (весовая категория «109+ кг») и Азат Афян (весовая категория «96 кг»).

Турнир проводится в 10 весовых категориях. Для юношей предусмотрены категории от 55 кг до свыше 109 кг, для девушек – от 45 кг до свыше 87 кг.

Соревнования станут отборочным на первенство Европы по тяжелой атлетике среди юниоров, которое пройдет летом.

ИСТОЧНИК KP.RU