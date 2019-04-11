Главврач Владимирской больницы скорой медицинской помощи стал заслуженным работником здравоохранения России

СЕГОДНЯ 14:34 2019-04-11T14:34:51+03:00

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За большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено Евгению Яскину – главному врачу Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Владимира.

Евгений Григорьевич Яскин в 1983 году окончил Смоленский государственный медицинский институт, затем прошел подготовку в интернатуре по специальности «Травматология и ортопедия» на базе городской детской клинической больницы №1 г. Нижний Новгород, где работал до 1995 года врачом-травматологом-ортопедом.

В системе здравоохранения Владимирской области работает с 2004 года: вначале заместителем начальника управления здравоохранения администрации города Владимира, а с ноября 2005 года по настоящее время – главным врачом Городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Владимира.

В 2012 году был награжден почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ, а в 2008 году – почетной грамотой администрации Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU