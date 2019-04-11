Юные артисты из Бавленской школы искусств стали лауреатами фольклорно-этнографического конкурса

СЕГОДНЯ 14:18 2019-04-11T14:18:48+03:00

Он прошел в Костроме

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На прошлой неделе в Центре народной культуры «Традиция» в Костроме прошёл Открытый региональный фольклорно-этнографический конкурс «Души живые родники».

За звание лучших боролись исполнители и коллективы Костромской, Ивановской, Ярославской и Владимирской областей, в том числе – два образцовых коллектива Детской школы искусств посёлка Бавлены Кольчугинского района: хореографический ансамбль «Карусель» и фольклорный ансамбль (младшие и старшие составы).

Ансамбль «Карусель» стал лауреатом II степени в номинации «Народный танец» в старшей возрастной группе c хореографическими композициями «Рукодельницы» и «За тихой рекою». В младшей возрастной группе с композициями «Ехал Кузя» и «Масленица» ансамбль завоевал звание лауреата III степени.

Образцовый фольклорный ансамбль стал лауреатом I степени в номинациях «Вокальные фольклорные ансамбли» и «Солисты-вокалисты» в старшей возрастной группе, а солистка Алина Гурджиева – лауреатом III степени.

ИСТОЧНИК KP.RU