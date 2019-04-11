На строительство ФАПов и ремонт сельских амбулаторий Владимирской области направят более 1 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 14:05 2019-04-11T14:05:20+03:00

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Проект предусматривает строительство современных сельских амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов в сёлах, деревнях и посёлках с численностью населения до 2 тысяч человек, а также приобретение мобильных ФАПов для отдалённых деревень с населением до 100 человек. Также намечены масштабные ремонты объектов сельского здравоохранения и благоустройство прилегающих территорий.

Как сообщил директор департамента здравоохранения областной администрации Алексей Мозалёв, в 2019 году 573 тысячи жителей области должны быть обеспечены профилактическими медосмотрами. При этом не менее 60 процентов медицинских организаций региона, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, должны внедрить бережливое производство.

Будет приобретено 15 мобильных комплексов, в том числе 5 флюорографов и 1 маммограф. По одному мобильному ФАПу получат Вязниковская, Гороховецкая, Киржачская, Ковровская, Петушинская, Селивановская и Суздальская районные больницы, а также Муромская городская больница №3.

В 2019 году в сельской местности региона будут построены 13 современных ФАПов и амбулатория.

С 2020 года в области начнут совершать вылеты медицинские вертолёты при оказании экстренной медицинской помощи. В год запланирована эвакуация до 100 пациентов. В 2019 году на территории Областной клинической больницы начнется строительство вертолётной площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU