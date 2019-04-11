Владимирцев приглашаю окунуться в "Мир живописи"

СЕГОДНЯ 13:51 2019-04-11T13:51:49+03:00

Свои картины в "Палатах" представят московские художники

Изменить размер текста: A A

В рамках столичного проекта «Московские художники – регионам» в «Палатах» будут представлены картины, вошедшие в золотой фонд отечественной культуры.

Их авторы – создатели и хранители традиций московской школы живописи. Это классики изобразительного искусства – Браговский, Зверьков, Забелин; художники старшего поколения Товарищества живописцев – Павлов, Тутунов, Тужилин; лидеры московской школы живописи – Суровцев, Переяславец; наши современники.

Во Владимире выставка разделена на две части: с 19 апреля по 12 мая будет экспонироваться в Музейном комплексе «Палаты» и в залах Центра пропаганды изобразительного искусства.

Стоимость билетов – 100 рублей.

Льготный билет – 50 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU