Владимирцев приглашаю окунуться в "Мир живописи"
В рамках столичного проекта «Московские художники – регионам» в «Палатах» будут представлены картины, вошедшие в золотой фонд отечественной культуры.
Их авторы – создатели и хранители традиций московской школы живописи. Это классики изобразительного искусства – Браговский, Зверьков, Забелин; художники старшего поколения Товарищества живописцев – Павлов, Тутунов, Тужилин; лидеры московской школы живописи – Суровцев, Переяславец; наши современники.
Во Владимире выставка разделена на две части: с 19 апреля по 12 мая будет экспонироваться в Музейном комплексе «Палаты» и в залах Центра пропаганды изобразительного искусства.
Стоимость билетов – 100 рублей.
Льготный билет – 50 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU