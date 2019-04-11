2019-04-11T13:38:24+03:00
Общество

Во Владимирской области четырех человек покусали клещи

Трое пострадавших - дети
Алексей СУХОВ
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Областное управление Роспотребнадзора сообщило о первых случаях присасывания клещей. Это произошло в Вязниковском, Судогодском и Собинском районах.

В 2018 году первый случай присасывания клеща был зарегистрирован 12 апреля.

- На 11 апреля в лечебно – профилактические организации обратилось 4 человека по поводу присасывания клещей, из них 3 ребенка. Лабораторно исследовано 4 клеща, снятых с людей, на вирус клещевого энцефалита. Антиген вируса клещевого энцефалита не обнаружен, - подчеркнули в ведомстве.

Напоминаем Вам, что при укусе клеща следует обращаться в медицинские организации. После укуса необходимо в течении 3-х недель наблюдать за состоянием своего здоровья и в случае отклонений – обращаться за медицинской помощью, предварительно сообщив врачу об укусе клеща.

ИСТОЧНИК KP.RU

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