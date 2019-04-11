Во Владимирской области четырех человек покусали клещи
Областное управление Роспотребнадзора сообщило о первых случаях присасывания клещей. Это произошло в Вязниковском, Судогодском и Собинском районах.
В 2018 году первый случай присасывания клеща был зарегистрирован 12 апреля.
- На 11 апреля в лечебно – профилактические организации обратилось 4 человека по поводу присасывания клещей, из них 3 ребенка. Лабораторно исследовано 4 клеща, снятых с людей, на вирус клещевого энцефалита. Антиген вируса клещевого энцефалита не обнаружен, - подчеркнули в ведомстве.
Напоминаем Вам, что при укусе клеща следует обращаться в медицинские организации. После укуса необходимо в течении 3-х недель наблюдать за состоянием своего здоровья и в случае отклонений – обращаться за медицинской помощью, предварительно сообщив врачу об укусе клеща.
ИСТОЧНИК KP.RU