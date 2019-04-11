2019-04-11T13:10:43+03:00
Общество

Александров может войти в Золотое кольцо России

Глава региона предложил министру культуры включить город в знаменитый туристический маршрут
Артём Черепанов
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Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин направил министру культуры РФ Владимиру Мединскому письмо с предложением включить Александров в туристический маршрут Золотое кольцо России. В нем говорится, что Александровская земля связана с Александром Невским, Василием III, Иваном Грозным и Петром I. В Александровском районе находится 242 памятника истории и культуры.

На данный момент в маршрут Золотое кольцо России входят два города Владимирской области: Владимир и Суздаль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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