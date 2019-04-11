12 апреля во Владимире стартует Танеевский фестиваль

СЕГОДНЯ 12:23 2019-04-11T12:23:15+03:00

В этом году он продлится почти две недели

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12 апреля во Владимире откроется III Танеевский фестиваль, посвящённый памяти уроженца города, выдающегося композитора, ученого-музыковеда, педагога Сергея Ивановича Танеева.

Фестиваль продлится до 24 апреля. Программа включает в себя симфонические и камерные концерты, спектакли, а также просветительскую программу "Народная консерватория". Стартует цикл музыкальных вечеров 12 апреля концертом с участием Владимирского Губернаторского симфонического оркестра под управлением Артёма Маркина, сводного хора Центра классической музыки, хоровой капеллы "Ярославия", солисток Центра Татьяны Прокушкиной (сопрано) и Анастасии Хорошевой (меццо-сопрано).

Среди множества концертов также стоит выделить первую в истории фестиваля творческую встречу с кандидатом исторических наук, российским филологом и переводчиком Татьяной Баскаковой. Тема беседы – "Музыка в полифоническом романе немецкого модерна. Ханс Хенни Янн и Ханс Волльшлегер". Мероприятие пройдет 15 апреля во Владимирской областной научной библиотеке.

ИСТОЧНИК KP.RU