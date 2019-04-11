2019-04-11T12:01:29+03:00
Происшествия

Александровские полицейские задержали двух продавцов героина

У наркодилеров изъяли 70 грамм наркотика
Ольга МАКАРОВА
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Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков с сотрудниками ГИБДД, сообщает официальный сайд УМВД региона, задержали 29 и 26-летнего жителей одного из районных Александровского района. Их подозревают в продаже наркотиков.

После личного досмотра и обысков в местах проживания у молодых людей изъяли 70 грамм героина. Этого хватило бы на 90 условных доз наркотика! Их жители Александровского района планировали продать на территории района при помощи "закладок".

Полицейскими установлено, что запрещенные вещества фигуранты планировали сбыть на территории Александровского района бесконтактным способом.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело. Сейчас они находятся под стражей. Сейчас правоохранители выясняют, могут ли задержанные быть причастны к другим аналогичным преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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