В муромских аптеках продавалось запрещенное лекарство

СЕГОДНЯ 10:25 2019-04-11T10:25:55+03:00

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Муромская городская прокуратура проверила местные аптеки на предмет, не продают ли они лекарственный препарат "Эреспал", который был запрещен к продаже 14 февраля.

Препарат по требования Росздравнадзора был изъят из обращения как в форме таблеток, так и сиропа, в связи с "неблагоприятным соотношением "польза-риск" при их применении". В ходе рейда прокуратура нашла несколько аптек, где "Эреспал" продали, при этом даже не потребовав рецепт. Речь идет о: "Аптека Неболейка", ООО "Малин", ООО "СодействиеФарм", ООО "Авиценна", аптечных пунктах ИП Наумовой Л.И. и ИП Панковой И.И. На руководителей данных учреждений завели 7 административных дел, которые направлены в Росздравнадзор по Владимирской области.

Часть виновных привлечены к административной ответственности. "Эреспал" изъят из обращения.

ИСТОЧНИК KP.RU