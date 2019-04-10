2019-04-10T21:14:44+03:00
Общество

Жителей Владимирской области просят оценить качество дорог

Сделать это можно через мобильное приложение "Народный контроль"
Алексей СУХОВ
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Сразу два новых опроса могут пройти жители Владимирской области в мобильном приложении ОНФ «Народный контроль».

Первый запущен тематической площадкой «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ответив на несколько вопросов, жители городов и районов области смогут рассказать, устраивает ли их качество дорог и тротуаров, ухудшается ли состояние асфальтового покрытия весной, хорошо ли нанесена дорожная разметка и так далее.

Второй опрос, запущенный тематической площадкой «Демография» посвящён отношению граждан к термину «инвалид». России было предложено подыскать для употребления более подходящее слово.

Итоги опроса в приложении ОНФ «Народный контроль» лягут в основу принятия решения о необходимости сохранения слова «инвалид» в официально-деловом языке и его использования в процессе различных видов общения.

Собранная информация будет использована в статистически обобщённом виде и направлена в Министерство труда и социальной защиты России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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