2019-04-10T21:09:10+03:00
Спорт

Во Владимире пройдет турнир по дзюдо

В соревнованиях примут участие более 450 спортсменов
Алексей СУХОВ
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12-13 апреля в Городском центре здоровья (ул.Мира , 59) будет проводиться Межрегиональный турнир по дзюдо среди спортсменов (юноши, девушки) от 8 до 17 лет.

В соревнованиях примут участие более 450 юных спортсменов (35 команд) из 20 регионов: Республика Мордовия, Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская, Новгородская, Рязанская, Ивановская, Тульская, Вологодская, Кировская, Тамбовская и др. области и Республика Беларусь.

Торжественное открытие и начало соревнований в 10 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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