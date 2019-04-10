Во Владимирской области троих мужчин осудят за вождение в нетрезвом виде

СЕГОДНЯ 17:44 2019-04-10T17:44:57+03:00

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29 марта текущего года в Коврове сотрудники ДПС ОГИБДД остановили на улице «ВАЗ», за рулем которого был 30-летний ковровчанин. Он сел за руль в нетрезвом виде, что и подтвердило освидетельствование. Как сообщает пресс-служба УМВД, он не первый раз выпивает перед поездками. Мужчину уже привлекали за это к административной ответственности. Теперь его ждет уголовная.

В таком же состоянии задержали 21-летнего суздальчанина, в отношении которого также возбудили уголовное дело. Но не только молодые ездят в нетрезвом виде. 64-летний житель Гороховецкого района был остановлен в январе 2019 года. В ближайшее время он предстанет перед судом за езду в пьяном виде.

ИСТОЧНИК KP.RU