На Владимир идет сильная гроза

СЕГОДНЯ 17:12 2019-04-10T17:12:38+03:00

В МЧС не исключают обрывов на электрических сетях и падений старых деревьев

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Как сообщает региональное управление МЧС России, вечером 10 апреля во Владимире и области может разразиться сильная гроза и ветер.

В ближайшие три часа вплоть до 22.00 по области ожидается гроза с дождём, при этом усилится южный ветер (порывы до 15 метров в секунду). В МЧС не исключают, что такие погодные явления приведут к порывам линий электропередач, обрушению слабоукреплённых широкоформатных конструкций и старых деревьев, возникновению ДТП.

На время грозы жителей и гостей области просят проявлять осмотрительность, а личные транспорт переставить в безопасное место. При возникновении происшествий звоните в службу спасения по телефонам: "01", "101", "112".

ИСТОЧНИК KP.RU