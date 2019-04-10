На Владимир идет сильная гроза
Как сообщает региональное управление МЧС России, вечером 10 апреля во Владимире и области может разразиться сильная гроза и ветер.
В ближайшие три часа вплоть до 22.00 по области ожидается гроза с дождём, при этом усилится южный ветер (порывы до 15 метров в секунду). В МЧС не исключают, что такие погодные явления приведут к порывам линий электропередач, обрушению слабоукреплённых широкоформатных конструкций и старых деревьев, возникновению ДТП.
На время грозы жителей и гостей области просят проявлять осмотрительность, а личные транспорт переставить в безопасное место. При возникновении происшествий звоните в службу спасения по телефонам: "01", "101", "112".
ИСТОЧНИК KP.RU