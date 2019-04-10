2019-04-10T17:05:01+03:00
Происшествия

В Кольчугино сотрудника полиции осудили за получение взятки

Ему дали три года условно за 20 тысяч рублей
Алексей СУХОВ
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В Кольчугино сотрудник полиции осужден за получение взятки. Ему дали три года условно. Кроме того, мужчина лишён права занимать должности в органах внутренних дел на срок 2 года.

На суде было доказано, что 20 декабря 2018 года в 0.25 сотрудники ДПС патрулировали улицы и остановили автомобиль "Форд Фокус". Водитель в иномарке был пьян и, понимая, что попал, предложил сотруднику полиции взятку в 20 тысяч рублей. За это он просил не составлять на него протокол. Взятку предполагалось передать в ближайшее время через посредника – их общего знакомого. Встречу назначили на 22 декабря.

Самое интересное, что в тот день посредник принес лишь 15 тысяч. Однако в этот момент мужчин и повязали. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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