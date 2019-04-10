15 сельских медиков из Владимирской области отправили на отдых в Крым
Они отдохнут в пансионате "Море"
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15 сельских медиков из Владимирской области за хорошие показатели работы премировали путёвками в пансионат города Алушты "Море". Среди награждённых – врачи общей практики сельских амбулаторий, фельдшеры ФАПов, акушеры-гинекологи, участковая медицинская сестра, акушерка и фельдшер детской поликлиники.
Они отправятся в Крым уже 13 апреля, где отдохнут в одном из лучших спа-курортов Южного берега Крыма. Зона отдыха расположена в живописном месте – на берегу моря, у подножия горы Кастель.
Вернутся врачи в 33 регион 20 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU