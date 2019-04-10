2019-04-10T15:59:06+03:00
Общество

В 2019 году девять ветеранов Великой Отечественной войны из Владимирской области получат жилье

На улучшение их жилищных условий из федерального бюджета выделено более 12,5 миллиона рублей
Алексей СУХОВ
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Федеральный указ об улучшении жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны существует давно. И ежегодно ещё несколько ветеранов по данному указу получают новое жилье.

В этом году 9 жителей Владимирской области из этой категории улучшат свои жилищные условия. Эти ветераны проживают в городе Гусь-Хрустальном, в Александровском, Камешковском, Меленковском, Селивановском, Судогодском, Суздальском и Юрьев-Польский районах. На предоставление им социальных выплат на строительство или приобретение жилья в текущем году из федерального бюджета выделено 12,6 миллиона рублей.

Всего за период действия Указа в регионе эту меру социальной поддержки получили 1693 ветерана. В 2019 году размер выплаты составляет 1 миллион 329 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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