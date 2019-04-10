Владимирская прокуратура просит для Виктора Шляхова 14 лет лишения свободы

СЕГОДНЯ 12:39 2019-04-10T12:39:02+03:00

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Сегодня вышел «на финишную прямую» один из самых громких судебных процессов последнего времени. В Ленинском районном суде Владимира - очередное заседание по делу Виктора Шляхова, экс-директора государственного комбината «Тепличный». Его обвиняют в получении взяток в особо крупном размере - сумма более 2 миллионов рублей. По версии следствия, деньги Шляхов вымогал за контракт с одной из коммерческих фирм-поставщиков. Сам Виктор Шляхов обвинения отрицает и утверждает, что его оговорили.

С утра в зале суда начались прения сторон. Первой выступила сторона обвинения. Прокуратура потребовала для Виктора Шляхова лишения свободы сроком на 14 лет, а также штрафа в размере 30 миллионов рублей и запрета занимать должности в госструктурах на 7 лет.

После перерыва должны выступить адвокаты и сам Шляхов. Будет ли сегодня вынесен приговор - неизвестно, вероятнее, что нет.

ИСТОЧНИК KP.RU