2019-04-10T12:36:12+03:00
Происшествия

Ковровчанка с ножом напала на мужа своей сестры

Родственники постарались скрыть случившееся
Ирина Мальцева
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Сорокалетняя жительница Коврова в начале февраля гостила у своей сестры, но родственный визит закончился конфликтом. Как рассказали в УМВД по Владимирской области, женщина поссорилась с гражданским мужем родственницы и набросилась на него с кухонным ножом, причинив тяжкий вред здоровью. Родные постарались скрыть случившееся, объясняя всем, что рану пострадавший получил, упав на нож. Однако следователи вместе с экспертами пришли к выводу, что рассказанная история нереальна, а такие тяжелые повреждения нельзя было получить при падении. Ковровчанка, напавшая на родственника, во всем созналась. Сейчас ей предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, а дело направлено в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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