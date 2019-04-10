2019-04-10T12:28:26+03:00
Общество

Во Владимире пройдёт областной турнир по «Что? Где? Когда?» для студентов колледжей

Игру проведёт Сергей Абрамов, ведущий чемпионатов мира по спортивному ЧГК
Анна ДЕКТЯРЕВА
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11 апреля во владимирском экономико-технологическом колледже пройдет областной интеллектуальный турнир по спортивному «Что? Где? Когда?» для студентов колледжей и техникумов. Его организаторы – департамент образования и Информационный центр по атомной энергии Владимира (ИЦАЭ).

Игру проведёт ведущий чемпионатов мира по спортивному «Что? Где? Когда?» Сергей Абрамов, председатель комиссии по работе в регионах Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?»,

Участники турнира - 14 сборных команд техникумов и колледжей Владимирской области. Спортивное ЧГК несколько отличается от телевизионного - играют одновременно все команды, ведущий читает вопрос, а после минуты на обсуждение команды пишут ответы на бланках и сдают их. Соответственно, ответы должны быть короткими, в одну фразу, длинных рассуждений, как у Друзя и Козлова, не получится. После сбора всех бланков ведущий называет правильный ответ.

По итогам турнира побеждает команда, давшая максимальное число правильных ответов.

Начало турнира в 11:00. На турнире допускается присутствие болельщиков по предварительному согласованию с организаторами. Турнир организуется в седьмой раз. Ежегодно в нем принимают участие от 11 до 15 студенческих команд из Владимирской области.

«Что? Где? Когда?» пройдет по адресу: ул. Чайковского, 25. Справки по телефонам: 8(4922) 32-67-22, 32-53-83.

ИСТОЧНИК KP.RU

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