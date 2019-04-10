2019-04-10T11:32:27+03:00
Спорт

Во Владимирских школах появятся столы для настольного тенниса

Спортивные снаряды поставят и на улицах
Ирина Мальцева
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Такую идею озвучил глава городской администрации Андрей Шохин на встрече с владимирской спортсменкой Светланой Крекиной, выигравшей две золотых медали на чемпионате России по настольному теннису, недавно прошедшему в столице. Уже сейчас несколько столов для игры в настольный теннис есть в школе №39, где проводят свои соревнования и чемпионаты. В администрации надеются, что и в других школах смогут перенять полезный опыт, поставив по паре теннисных столов. Привлечь к игре надеются и родителей, устроив соревнования на самую спортивную семью. Также столы для настольного тенниса планируют поставить и во дворах. Когда именно спортивные снаряды появятся в школах и на улицах, пока неизвестно: сначала в администрации попробуют найти необходимые средства в бюджете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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