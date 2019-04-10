Ковровская пловчиха выиграла чемпионат России

СЕГОДНЯ 10:46 2019-04-10T10:46:08+03:00

Теперь ей предстоит выступить на чемпионате мира и на универсиаде

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Ковровчанка Анастасия Авдеева завоевала золотую медаль в плавании на спине на 200-метровой дистанции на чемпионате России, который проходит с 8 по 12 апреля в Москве, сообщает департамент спорта. В рамках этого чемпионата Анастасия выступит еще на двух дистанциях: 50 метров и 100 метров на спине.

По итогам соревнований ковровчанка уже прошла на чемпионат мира по плаванию и на универсиаду, которые пройдут летом и осенью 2019 года.

Анастасия Авдеева родилась в Коврове. Она является Мастером спорта России международного класса по плаванию, призером первенства мира (2017), двукратной победительницей (2018) и многократным призером (2017, 2018) первенства Европы, многократной победительницей и призером первенства и чемпионатов России. 200 метров на спине – коронная дистанция Авдеевой. Анастасия тренируется в ДЮСШ по плаванию города Коврова у заслуженного тренера России Сергея Федорова.

ИСТОЧНИК KP.RU