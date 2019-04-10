Муромские аптеки продавали запрещенный препарат
Муромская прокуратура проверила местные аптеки на наличие лекарства «Эреспал». Росздравнадзор еще в феврале сообщал о том, что этот препарат и в форме таблеток, и в форме сиропа может быть опасен для здоровья.
Но некоторые аптеки после письма Росздравнадзора продолжили его продавать, сообщает прокуратура области. Так, ими торговали в аптечных пунктах "Аптека Неболейка", "Малин", "СодействиеФарм", "Авиценна", ИП Наумовой Л.И. и ИП Панковой И.И.
В отношении должностных лиц возбуждено 7 дел об административном правонарушении за нарушение порядка розничной торговли лекарственными препаратами. Часть дел рассмотрены, сотрудники аптек привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. «Эреспал» изъят из продажи.
ИСТОЧНИК KP.RU