2019-04-10T10:22:50+03:00
Общество

Муромские аптеки продавали запрещенный препарат

Лекарство изъяли из продажи
Валерия Рудометова
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Муромская прокуратура проверила местные аптеки на наличие лекарства «Эреспал». Росздравнадзор еще в феврале сообщал о том, что этот препарат и в форме таблеток, и в форме сиропа может быть опасен для здоровья.

Но некоторые аптеки после письма Росздравнадзора продолжили его продавать, сообщает прокуратура области. Так, ими торговали в аптечных пунктах "Аптека Неболейка", "Малин", "СодействиеФарм", "Авиценна", ИП Наумовой Л.И. и ИП Панковой И.И.

В отношении должностных лиц возбуждено 7 дел об административном правонарушении за нарушение порядка розничной торговли лекарственными препаратами. Часть дел рассмотрены, сотрудники аптек привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. «Эреспал» изъят из продажи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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