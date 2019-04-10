2019-04-10T10:11:41+03:00
Общество

Пенсионерам - клиентам банка «Иваново» могут приостановить выплату пенсий

У банка отозвана лицензия
Анна ДЕКТЯРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Владимирское отделение Пенсионного фонда России обращается к пенсионерам, которые получают пенсию через банк «Иваново», с просьбой срочно обратиться в территориальное отделение ПФР. Клиентов банка «Иваново» среди пенсионеров, по данным ПФР, в области около 150 человек, в основном это жители Суздальского района и Владимира.

С 5 апреля у банка «Иваново» приказом Банка России отозвана лицензия. Так что перечислять через него пенсии и пособия больше не будут. Пенсии за апрель клиентам этого банка ПФР Владимирской области еще не перечислял. Жителям области, получающим пенсии через банк «Иваново», необходимо срочно обратиться в территориальные органы Пенсионного фонда РФ с заявлением о выборе новой доставочной организации для начисления пенсий и пособий за апрель и последующие месяцы.

Если гражданин не принесет заявления об изменении банка, через который он получает пенсию, то выплата будет приостановлена до поступления соответствующего заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кольчугино сотрудника полиции осудили за получение взятки
15 сельских медиков из Владимирской области отправили на отдых в Крым
В 2019 году девять ветеранов Великой Отечественной войны из Владимирской области получат жилье
Первым телеканал «ПОБЕДА» включил в свою ТВ–сеть «Ростелеком»
Владимирская прокуратура просит для Виктора Шляхова 14 лет лишения свободы
Ковровчанка с ножом напала на мужа своей сестры
Во Владимире пройдёт областной турнир по «Что? Где? Когда?» для студентов колледжей
Во Владимирских школах появятся столы для настольного тенниса
Ковровская пловчиха выиграла чемпионат России
Муромские аптеки продавали запрещенный препарат
Жители Владимирской области собрали почти три тонны вторичного сырья
Во Владимир прибудет поезд с уникальной выставкой трофейного оружия
В железнодорожных больницах Владимирской области прошла акция по раннему выявлению рака
Владимирский театр кукол отправился на гастроли
Владимирские военкоматы собирают фотографии ветеранов