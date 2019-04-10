Пенсионерам - клиентам банка «Иваново» могут приостановить выплату пенсий

СЕГОДНЯ 10:11 2019-04-10T10:11:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Владимирское отделение Пенсионного фонда России обращается к пенсионерам, которые получают пенсию через банк «Иваново», с просьбой срочно обратиться в территориальное отделение ПФР. Клиентов банка «Иваново» среди пенсионеров, по данным ПФР, в области около 150 человек, в основном это жители Суздальского района и Владимира.

С 5 апреля у банка «Иваново» приказом Банка России отозвана лицензия. Так что перечислять через него пенсии и пособия больше не будут. Пенсии за апрель клиентам этого банка ПФР Владимирской области еще не перечислял. Жителям области, получающим пенсии через банк «Иваново», необходимо срочно обратиться в территориальные органы Пенсионного фонда РФ с заявлением о выборе новой доставочной организации для начисления пенсий и пособий за апрель и последующие месяцы.

Если гражданин не принесет заявления об изменении банка, через который он получает пенсию, то выплата будет приостановлена до поступления соответствующего заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU